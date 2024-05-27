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Чоловікові, який облив жінку бензином та підпалив, обрали запобіжний захід

23:50, 27 травня 2024
Між чоловіком та жінкою виникла сварка, під час якої зловмисник схопив пластикову 5-ти літрову каністру з бензином, вилив її на жінку та підпалив.
Чоловікові, який облив жінку бензином та підпалив, обрали запобіжний захід
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На Сумщині рішенням суду 43-річного підозрюваного в замаху на умисне вбивство співмешканки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, подія сталась 22 травня 2024 року в с. Михайлівка Сумського району. Чоловік разом зі своєю цивільною дружиною разом вживали алкогольні напої. Будучи добряче напідпитку, чоловік хотів продовжити застілля, однак жінка сховала пляшку. На цьому ґрунті між ними виникла сварка, під час якої він схопив пластикову 5-ти літрову каністру з бензином, вилив її на жінку та підпалив. 37-річна потерпіла отримала термічні опіки 2-3 ступеня та була госпіталізована. 

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вчинення умисного вбивства) КК України.

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