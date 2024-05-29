Для получения налоговой скидки необходимо подать в налоговые органы декларацию об имущественном положении и доходах.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области сообщает, кто может получить налоговую скидку за аренду жилья.

Физическое лицо – плательщик налога, имеющее статус внутренне перемещенного лица, имеет право на налоговую скидку на суммы средств, фактически уплаченных им в течение отчетного года, в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома).

Для получения налоговой скидки необходимо подать в налоговые органы декларацию об имущественном положении и доходах. К декларации необходимо добавить копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, копию договора аренды жилья, платежные и расчетные документы, подтверждающие факт уплаты, заявление, в котором указаны сведения об отсутствии условий, не дающих право на получение налоговой скидки согласно нормам законодательства.

Отмечается, что копии указанных документов предоставляются вместе с налоговой декларацией, в том числе при подаче декларации средствами электронной связи в электронной форме, а оригиналы этих документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению налогоплательщиком.

Условия получения налоговой скидки, согласно которым такие лица и/или члены его семьи первой степени родства:

не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной вне временно оккупированной территории Украины;

не получают предусмотренных законодательством Украины бюджетных выплат для покрытия расходов на жительство.

Размер такой скидки не может превышать в расчете на календарный год 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года.

Документами, подтверждающими отсутствие условий, не дающих права на получение налоговой скидки, может быть выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, информация от структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения областных или райгосадминистраций по адресной помощи для покрытия расходов на проживание и т.д.

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