Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Байден рассматривает возможность позволить Украине бить американским оружием по территории рф — СМИ

10:41, 29 мая 2024
Разрешение Украине бить американским оружием по рф рассматривается в США, как ответная мера на поставку Китаем Москве ключевых технологий.
Байден рассматривает возможность позволить Украине бить американским оружием по территории рф — СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Джо Байден рассматривает возможность дать разрешение Украине наносить удары по территории рф американским оружием. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По словам журналиста издания Дэвида Игнатиуса, такое решение рассматривается, как ответная мера на поставку Китаем россии ключевых технологий.

«Эти шаги будут представлять собой значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена. Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, показывает растущую обеспокоенность администрации уязвимостью Украины на поле боя», - сказано в материале.

В издании добавляют, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев стал лоббировать снятие запрета.

Ранее сообщалось, что в Демократической партии США растут опасения о перспективах переизбрания Джо Байдена президентом.

Добавим, шведский министр одобрил использование Украиной западного оружия по россии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отсутствие защитника во время задержания не свидетельствует о незаконности личного обыска и изъятия телефона – Верховный Суд

Также Верховный Суд подчеркнул, что обзор информации, содержащейся в телефоне, не составляет негласное вмешательство в частное общение, и доступ к содержавшейся в нем информации не требует получения отдельного разрешения, если сторона обвинения получила телефон подозреваемого в свое владение на основании законно проведенного обыска.

Из УПК исключат нормы по продлению срока досудебного расследования до сообщения о подозрении

Верховная Рада внесет изменения в порядок продления срока досудебного расследования следственным судьей для приведения его в соответствие с законом об отмене «правок Лозового».

Кандидаты на должности судей киевских судов со второй попытки пытаются стать судьями, но теперь уже не только столичных судов: что известно

«Скрытое регулирование» назначений на должности судей столичных судов похоже является реальностью.

Несоответствие данных военного билета данным из электронного Реестра «Оберег» является основанием для доставки лица в ТЦК при проверке документов

В дальнейшем, если сведения, указанные в военно-учетном документе на бланке, не будут соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре военнообязанных «Оберег», он будет считаться недействительным.

Если мужчина оставил место жительства ввиду ссор с женщиной, это не является основанием для освобождения его от уголовной ответственности за нарушение правил админнадзора – ВС

Обстоятельством, исключающим ответственность по ст. 395 УК является наличие со стороны поднадзорного уважительных причин для неприбытия к выбранному месту жительства в установленный срок или для самовольного его покидания.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Сергій Головатий
    Сергій Головатий
    виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді