Байден рассматривает возможность позволить Украине бить американским оружием по территории рф — СМИ

Разрешение Украине бить американским оружием по рф рассматривается в США, как ответная мера на поставку Китаем Москве ключевых технологий.

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Президент США Джо Байден рассматривает возможность дать разрешение Украине наносить удары по территории рф американским оружием. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По словам журналиста издания Дэвида Игнатиуса, такое решение рассматривается, как ответная мера на поставку Китаем россии ключевых технологий.

«Эти шаги будут представлять собой значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена. Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, показывает растущую обеспокоенность администрации уязвимостью Украины на поле боя», - сказано в материале.

В издании добавляют, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев стал лоббировать снятие запрета.

Ранее сообщалось, что в Демократической партии США растут опасения о перспективах переизбрания Джо Байдена президентом.

Добавим, шведский министр одобрил использование Украиной западного оружия по россии.

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