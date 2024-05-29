В Запорожье хотят отменить бесплатный проезд в городском электротранспорте

Город планирует вернуть платный проезд в трамваях и троллейбусах.

Источник фото: zp.gov.ua

Запорожье готовится отменить бесплатный проезд в городском электротранспорте, введенный в городе после начала полномасштабного вторжения армии рф 24 февраля 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе Запорожского городского совета.

Одна из причин для этого решения – отсутствие у коммунального предприятия «Запорожэлектротранс» денег на закупку достаточного количества запасных частей и проведение своевременных ремонтов подвижного состава. Если ситуация не изменится, состояние транспорта будет ухудшаться. К тому же, у предприятия уже есть значительная кредиторская задолженность за приобретенные запчасти, объясняют в горсовете.

«Предприятие «Запорожэлектротранс» должно получить возможность зарабатывать дополнительные деньги за счет своей деятельности. Единственный выход в этой ситуации, чтобы не прибегать к повышению стоимости проезда в коммунальных автобусах, возобновить платный проезд в электротранспорте», – подчеркивают в городском совете.

При условии возобновления платного проезда в электротранспорте со стоимостью проезда в 10 гривен удастся снизить существующую стоимость проезда в коммунальных автобусах с 12 до 10 гривен. То есть будет установлена ​​единая стоимость проезда в коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях – 10 гривен.

Пассажиры льготных категорий по-прежнему смогут бесплатно пользоваться коммунальным общественным транспортом.

Вопросы возобновления платного проезда в электротранспорте и новой стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте планируется вынести на утверждение исполнительного комитета горсовета.

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