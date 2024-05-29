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У Запоріжжі хочуть скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті

11:28, 29 травня 2024
Місто планує повернути платний проїзд у трамваях і тролейбусах.
У Запоріжжі хочуть скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті
Джерело фото: zp.gov.ua
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Запоріжжя готується скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті, запроваджений у місті після початку повномасштабного вторгнення армії рф 24 лютого 2022 року. Про це повідомляють у пресслужбі Запорізької міської ради.

Одна з причин для цього рішення – відсутність у комунального підприємства «Запоріжелектротранс» грошей на закупівлю достатньої кількості запасних частин та проведення своєчасних ремонтів рухомого складу. Якщо ситуація не зміниться, то стан транспорту буде погіршуватися. До того ж, у підприємства вже є значна кредиторська заборгованість за придбані запчастини, пояснюють у міськраді.

Підприємство має отримати можливість заробляти додаткові гроші за рахунок своєї діяльності.

«Підприємство «Запоріжелектротранс» має отримати можливість заробляти додаткові гроші за рахунок своєї діяльності. Єдиний вихід у цій ситуації, щоб не вдаватися до підвищення вартості проїзду у комунальних автобусах, відновити платний проїзд в електротранспорті», - підкреслюють у міській раді.

За умови відновлення платного проїзду в електротранспорті з вартістю проїзду у 10 гривень, вдасться знизити існуючу вартість проїзду у комунальних автобусах з 12 до 10 гривень. Тобто буде встановлено єдину вартість проїзду у комунальних автобусах, тролейбусах і трамваях – 10 гривень.

Пасажири пільгових категорій, як і раніше, зможуть безкоштовно користуватися комунальним громадським транспортом.

Питання відновлення платного проїзду в електротранспорті та нової вартості проїзду в комунальному громадському транспорті планується винести на затвердження виконавчого комітету міськради.

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