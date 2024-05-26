Шведский министр одобрил использование Украиной западного оружия по россии

Украина имеет право на самозащиту против россии, – министр обороны Швеции.

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Шведский министр обороны Пол Джонсон выразил поддержку Украине в использовании полученного оружия для поражения целей на территории российской федерации. Об этом сообщает Hallandsposten.

По словам Джонсона, Швеция считает, что Украина находится под враждебным нападением россии, которое является неспровоцированным и незаконным. Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от вражеских атак, в частности с помощью военных действий, направленных на территорию противника, если это соответствует законам войны.

«Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту», - подчеркнул министр обороны.

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