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Хто може отримати податкову знижку за оренду житла

14:45, 29 травня 2024
Для отримання податкової знижки треба подати до податкових органів декларацію про майновий стан і доходи.
Хто може отримати податкову знижку за оренду житла
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Податкова служба в Івано-Франківській області повідомляє, хто може отримати податкову знижку за оренду житла.

Фізична особа – платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, має право на податкову знижку на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку). 

Для отримання податкової знижки необхідно подати до податкових органів декларацію про майновий стан і доходи. До декларації необхідно додати копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копію договору оренди житла, платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати, заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства. 

Зазначається, що копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, у тому числі при поданні декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку. 

Умови для отримання податкової знижки, відповідно до яких такі особи та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення: 

  • не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України; 
  • не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання. 

Розмір такої знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року. 

Документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, може бути Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних чи райдержадміністрацій щодо адресної допомоги для покриття витрат на проживання тощо. 

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