рф продовжує спроби зірвати Саміт миру, а деякі країни їй в цьому допомагають, — Володимир Зеленський

За словами Президента, рф намагається зірвати захід, для чого проводить відповідну роботу, «не гребуючи залякуваннями та шантажем, діючи в усіх регіонах».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, а деякі держави навіть стали допомагати агресору в цих намірах. Про це Глава держави зазначив на форумі в Сінгапурі.

Президент розповів, що станом на сьогодні Україна має підтвердження 106 країн світу щодо участі у Саміті.

«І це на високому рівні, рівні лідерів, представників своїх держав», - сказав він.

Разом з тим зараз рф намагається зірвати запланований захід, для чого проводить відповідну роботу, не гребуючи залякуваннями та шантажем, діючи в усіх регіонах, зазначив Президент.

«Сьогодні росія пробує зірвати Саміт миру. І це правда... Що робить росія - ця країна війни? Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукцією. Погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику... Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті», - розповів Володимир Зеленський.

Він зауважив, що кремль намагається не допустити проведення заходу, в якому будуть порушені питання «навіть не про оборонну допомогу Україні, а просто про підтримку закінчення війни, підтримку миру».

«І вона зриває це. Працює в усіх регіонах. І на сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто, що деякі держави почали їй допомагати в цьому, в дипломатичному зриві саміту миру», - розповів Зеленський.

В контексті реакції на такі наміри країни-агресора він зазначив, що сьогодні світ «повинен бути міцним, тиснути політично на рф».

«По іншому зупинити путіна неможливо, тільки політична ізоляція, сильна українська армія, і розібратися усім країнам світу до кінця - не балансувати між Україною та Росією, а захищати справедливість і міжнародне право», - сказав Зеленський.

Нагадаємо,Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті миру в червні.

Додамо, Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

Крім того, в ЄС розмірковують над самітом в Саудівській Аравії восени за участю рф.

Додамо, у Білому домі підтверджують участь США у Саміті миру, але не кажуть, хто поїде.

Також відомо, що Китай відмовився від участі у Саміті миру.

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