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В ЄС розмірковують над самітом в Саудівській Аравії восени за участю рф – Bloomberg

13:34, 27 травня 2024
За словами офіційних осіб, для ЄС важливим питанням є те, як просунутися від мирного саміту в червні до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участю рф.
В ЄС розмірковують над самітом в Саудівській Аравії восени за участю рф – Bloomberg
Фото: ukrinform.com
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Після Саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії, ЄС хоче провести нову конференцію з країною-агресоркою росією. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Джерело стверджує, що міністри МЗС країн ЄС планують обговорити, як знайти «рятівний результат» для українського Саміту миру.

У матеріалі видання зазначають, що президент США Джо Байден планує пропустити саміт для збору коштів у Голлівуді, в той час як Китай і Бразилія планують конкуруючу ініціативу.

«Президент України Володимир Зеленський благає лідерів узяти участь, але Москва активно намагається підірвати участь ключових держав. Нам повідомили, що Бразилія та Індія висувають ідею направити більше молодших чиновників, і, як нам повідомили, з Пекіна може бути присутнім тільки високопоставлений державний службовець», - пише видання.

У свою чергу у ЄС розмірковують над питанням, як перейти від мирного саміту у Швейцарії до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участю росії.

Раніше Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті миру в червні.

Також в ОП пояснили, чому Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру.

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