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В ЕС размышляют над саммитом в Саудовской Аравии осенью с участием рф - Bloomberg

13:34, 27 мая 2024
По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как продвинуться от мирного саммита в июне до возможной встречи в Саудовской Аравии осенью с участием рф.
В ЕС размышляют над саммитом в Саудовской Аравии осенью с участием рф - Bloomberg
Фото: ukrinform.com
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После саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии, ЕС хочет провести новую конференцию со страной-агрессорской россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник утверждает, что министры МИД стран ЕС планируют обсудить, как найти спасительный результат для украинского Саммита мира.

В материале издания отмечают, что президент США Джо Байден планирует пропустить саммит для сбора средств в Голливуде, в то время как Китай и Бразилия планируют конкурирующую инициативу.

«Президент Украины Владимир Зеленский просит лидеров принять участие, но Москва активно пытается подорвать участие ключевых государств. Нам сообщили, что Бразилия и Индия выдвигают идею направить больше младших чиновников и, как нам сообщили, из Пекина может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий», - пишет издание.

В свою очередь, в ЕС размышляют над вопросом, как перейти от мирного саммита в Швейцарии к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием россии.

Ранее Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят на Глобальном саммите мира в июне.

Также  в ОП объяснили, почему Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира.

Добавим, ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

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