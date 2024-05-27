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Топ-10 стран, из которых больше всего импортируют в Украину легковушки: подробности

17:36, 27 мая 2024
Украина увеличила импорт авто на 67% в І квартале 2024 года.
Топ-10 стран, из которых больше всего импортируют в Украину легковушки: подробности
Источник фото: news.infocar.ua
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Украина импортировала легковые автомобили из десяти стран в І квартале 2024 года, сообщает Государственная таможенная служба Украины. В течение этого периода в страну завезли 86 тысяч легковых автомобилей общей заявленной стоимостью $1,1 млрд. В госбюджет поступило 11,1 млрд грн от импорта этих авто.

Для сравнения, в I квартале 2023 года в Украину было импортировано 52 тысячи автомобилей (на 67% меньше), с заявленной стоимостью $705,8 млн (на 61% меньше) и уплачено в бюджет 7,4 млрд грн (на 49% меньше).

Больше всего автомобилей завезли из Германии - 17,1 тысячи, США - 14,5 тысячи и Китая - 9,1 тысячи. В ТОП-5 также вошли Япония с 8,9 тысячи авто и Южная Корея с 4,4 тысячи авто. Десятку лидеров по импорту автомобилей в Украину закрывают Словакия (4,2 тысячи), Франция (4,1 тысячи), Мексика (4 тысячи), Великобритания (3,7 тысячи) и Чехия (3,7 тысячи).

По стоимостным объемам импортируемых авто лидируют:

  • США - $211,2 млн (уплачено в бюджет 2 млрд грн)
  • Германия - $168,7 млн (уплачено более 2,1 млрд грн)
  • Китай - $138,2 млн (уплачено 182,3 млн грн)
  • Япония - $133,6 млн (уплачено почти 1,8 млрд грн)
  • Словакия - $81,7 млн (уплачено 788,4 млн грн)

В десятку стран по стоимостным объемам импорта авто также вошли:

  • Великобритания - $59,6 млн (уплачено почти 492 млн грн)
  • Венгрия - $53,2 млн (уплачено более 515,3 млн грн)
  • Южная Корея - $49,3 млн (уплачено 468,4 млн грн)
  • Польша - $40,2 млн (уплачено более 351,6 млн грн)
  • Румыния - $38,8 млн (уплачено 311,9 млн грн)

Чаще всего в Украину импортируют автомобили марок XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE.

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