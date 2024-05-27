Топ-10 стран, из которых больше всего импортируют в Украину легковушки: подробности

Украина импортировала легковые автомобили из десяти стран в І квартале 2024 года, сообщает Государственная таможенная служба Украины. В течение этого периода в страну завезли 86 тысяч легковых автомобилей общей заявленной стоимостью $1,1 млрд. В госбюджет поступило 11,1 млрд грн от импорта этих авто.
Для сравнения, в I квартале 2023 года в Украину было импортировано 52 тысячи автомобилей (на 67% меньше), с заявленной стоимостью $705,8 млн (на 61% меньше) и уплачено в бюджет 7,4 млрд грн (на 49% меньше).
Больше всего автомобилей завезли из Германии - 17,1 тысячи, США - 14,5 тысячи и Китая - 9,1 тысячи. В ТОП-5 также вошли Япония с 8,9 тысячи авто и Южная Корея с 4,4 тысячи авто. Десятку лидеров по импорту автомобилей в Украину закрывают Словакия (4,2 тысячи), Франция (4,1 тысячи), Мексика (4 тысячи), Великобритания (3,7 тысячи) и Чехия (3,7 тысячи).
По стоимостным объемам импортируемых авто лидируют:
В десятку стран по стоимостным объемам импорта авто также вошли:
Чаще всего в Украину импортируют автомобили марок XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE.
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