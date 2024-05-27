Топ-10 країн, з яких найбільше імпортують в Україну легковики: подробиці

Україна збільшила імпорт авто на 67% у І кварталі 2024 року.

Джерело фото: news.infocar.ua

Україна імпортувала легкові автомобілі з десяти країн у І кварталі 2024 року, повідомляє Державна митна служба України. Протягом цього періоду в країну завезли 86 тисяч легкових автомобілів загальною заявленою вартістю $1,1 млрд. До держбюджету надійшло 11,1 млрд грн від імпорту цих авто.

Для порівняння, у І кварталі 2023 року в Україну було імпортовано 52 тисячі автомобілів (на 67% менше), із заявленою вартістю $705,8 млн (на 61% менше) та сплачено до бюджету 7,4 млрд грн (на 49% менше).

Найбільше автомобілів завезли з Німеччини – 17,1 тисячі, США – 14,5 тисячі та Китаю – 9,1 тисячі. До ТОП-5 також увійшли Японія з 8,9 тисячі авто та Південна Корея з 4,4 тисячі авто. Десятку лідерів з імпорту автомобілів до України закривають Словаччина (4,2 тисячі), Франція (4,1 тисячі), Мексика (4 тисячі), Велика Британія (3,7 тисячі) та Чехія (3,7 тисячі).

За вартісними обсягами імпортованих авто лідирують:

США – $211,2 млн (сплачено до бюджету 2 млрд грн)

Німеччина – $168,7 млн (сплачено понад 2,1 млрд грн)

Китай – $138,2 млн (сплачено 182,3 млн грн)

Японія – $133,6 млн (сплачено майже 1,8 млрд грн)

Словаччина – $81,7 млн (сплачено 788,4 млн грн)

До десятки країн за вартісними обсягами імпорту авто також увійшли:

Велика Британія – $59,6 млн (сплачено майже 492 млн грн)

Угорщина – $53,2 млн (сплачено понад 515,3 млн грн)

Південна Корея – $49,3 млн (сплачено 468,4 млн грн)

Польща – $40,2 млн (сплачено понад 351,6 млн грн)

Румунія – $38,8 млн (сплачено 311,9 млн грн)

Найчастіше в Україні імпортують автомобілі марок XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE.

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