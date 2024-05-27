Топ-10 країн, з яких найбільше імпортують в Україну легковики: подробиці

Україна імпортувала легкові автомобілі з десяти країн у І кварталі 2024 року, повідомляє Державна митна служба України. Протягом цього періоду в країну завезли 86 тисяч легкових автомобілів загальною заявленою вартістю $1,1 млрд. До держбюджету надійшло 11,1 млрд грн від імпорту цих авто.
Для порівняння, у І кварталі 2023 року в Україну було імпортовано 52 тисячі автомобілів (на 67% менше), із заявленою вартістю $705,8 млн (на 61% менше) та сплачено до бюджету 7,4 млрд грн (на 49% менше).
Найбільше автомобілів завезли з Німеччини – 17,1 тисячі, США – 14,5 тисячі та Китаю – 9,1 тисячі. До ТОП-5 також увійшли Японія з 8,9 тисячі авто та Південна Корея з 4,4 тисячі авто. Десятку лідерів з імпорту автомобілів до України закривають Словаччина (4,2 тисячі), Франція (4,1 тисячі), Мексика (4 тисячі), Велика Британія (3,7 тисячі) та Чехія (3,7 тисячі).
За вартісними обсягами імпортованих авто лідирують:
До десятки країн за вартісними обсягами імпорту авто також увійшли:
Найчастіше в Україні імпортують автомобілі марок XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE.
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