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Зламати застосунок «Резерв+» та отримати бази даних неможливо, – Міноборони

13:24, 27 травня 2024
«Резерв+» не зберігає дані користувачів, – заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку.
Зламати застосунок «Резерв+» та отримати бази даних неможливо, – Міноборони
Джерело фото: mil.gov.ua
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Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко заявила, що зламати систему застосунку «Резерв+» і отримати бази даних з нього неможливо, оскільки ці дані там не зберігаються. Про це вона повідомила в коментарі Укрінформу.

Черногоренко підкреслила, що застосунок «Резерв+» є надійно захищеним і отримав атестат відповідності КСЗІ (комплексної системи захисту інформації). За її словами, над створенням додатка працювали найкращі команди з кібербезпеки, використовуючи передові практики зі створення державних застосунків.

«Можемо запевнити, що зламати систему застосунку та отримати дані з неї неможливо, бо вона не зберігає їх», – заявила Черногоренко.

Вона пояснила, що застосунок працює за принципом Дії, отримуючи дані за запитом з реєстру в зашифрованому вигляді. «Ті компрометації, що вже гуляють в мережі, – фейк та намагання зірвати мобілізаційні процеси і підірвати довіру до державних застосунків», – додала Черногоренко.

Втім, як раніше писала «Судово-юридична газета», реалізація через Дію цієї технічної можливості поки не планується.

Черногоренко також зазначила, що компрометації, які поширюються в мережі, є фейками та спрямовані на зрив мобілізаційних процесів і підрив довіри до державних застосунків.

Крім того, раніше  «Судово-юридична газета» писала, що наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

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