Взломать приложение «Резерв+» и получить базы данных невозможно, – Минобороны

«Резерв+» не сохраняет данные пользователей, – заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития.

Источник фото: mil.gov.ua

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко заявила, что взломать систему приложения «Резерв+» и получить базы данных из него невозможно, поскольку эти данные там не хранятся. Об этом она сообщила в комментарии Укринформу.

Черногоренко подчеркнула, что приложение «Резерв+» является надежно защищенным и получило аттестат соответствия КСЗИ (комплексной системы защиты информации). По ее словам, над созданием приложения работали лучшие команды по кибербезопасности, используя передовые практики по созданию государственных приложений.

«Можем заверить, что взломать систему приложения и получить данные из нее невозможно, потому что она не сохраняет их», - заявила Черногоренко.

Она пояснила, что приложение работает по принципу Дії, получая данные по запросу из реестра в зашифрованном виде. «Те компрометации, которые уже гуляют в сети, - фейк и попытки сорвать мобилизационные процессы и подорвать доверие к государственным приложениям», - добавила Черногоренко.

Впрочем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», реализация через Дію этой технической возможности пока не планируется.

Черногоренко также отметила, что компрометации, которые распространяются в сети, являются фейками и направлены на срыв мобилизационных процессов и подрыв доверия к государственным приложениям.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сейчас приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий - например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Профильный заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

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