Германия выделит 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Германия предоставляет дополнительные средства для помощи пострадавшим в Украине.

Источник фото: aussiedlerbote.de

Германия планирует выделить дополнительные 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает finanzen.net.

Бербок отметила, что гуманитарная ситуация на востоке Украины остается крайне сложной. «Там не хватает всего. Люди страдают под российской террористической оккупацией уже более двух с половиной лет», - сказала она.

Министр подчеркнула, что правительство Германии вместе с международными партнерами работает над доставкой гуманитарной помощи в пострадавшие районы. В связи с последними российскими атаками на Украину, Бербок подчеркнула важность всесторонней поддержки Украины в это критическое время.

Глава немецкого МИД подчеркнула, что для того, чтобы обеспечить мир, Украина нуждается в поддержке во всех измерениях.

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