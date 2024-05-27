Жителей Киевщины предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В Киевской области жителей предупредили о пожарной опасности.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что 28-30 мая в Киевской области прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отмечается, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на СТО в Оболонском районе.

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