Жителів Київщини попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На Київщині жителів попередили про пожежну небезпеку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 28-30 травня у Київській області прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначається, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Раніше ми писали, що у Києві сталася пожежа на СТО в Оболонському районі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.