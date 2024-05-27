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Жителів Київщини попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

16:43, 27 травня 2024
На Київщині жителів попередили про пожежну небезпеку.
Жителів Київщини попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
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Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 28-30 травня у Київській області прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначається, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Раніше ми писали, що у Києві сталася пожежа на СТО в Оболонському районі.

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