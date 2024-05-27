В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G

Компанія Vodafone тестує в Україні 5G.

В Україні вперше в тестовому режимі запустили мобільний зв'язок п'ятого покоління (5G). Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що 5G наразі тестує в Україні компанія Vodafone. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

«Все працює», - заявив він.

Зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

«Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну», - додав Михайло Федоров.

Раніше ми писали, що Латвія допоможе Україні в роботі над запуском 5G.

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