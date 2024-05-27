В Украине впервые в тестовом режиме запустили 5G

Компания Vodafone тестирует в Украине 5G.

В Украине впервые в тестовом режиме была запущена мобильная связь пятого поколения (5G). Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что 5G тестирует в Украине компания Vodafone. Инновационный центр Промприбор в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки созвонились с помощью 5G и проверили качество связи.

«Все работает», - заявил он.

Сейчас 5G работает более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей к 2025 году.

«Мы должны развивать инновации и догонять мир, даже несмотря на полномасштабную войну», - добавил Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что Латвия поможет Украине в работе над запуском 5G.

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