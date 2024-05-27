За $5-7 тысяч устанавливали фальшивые диагнозы для уклонистов: в Одессе разоблачили группу медиков

Стражи порядка задокументировали 20 эпизодов преступной деятельности медиков.

Правоохранители сообщили о подозрении четырем медикам одного из Центра первичной медико-санитарной помощи Одессы, организовавших схему оформления фиктивных медицинских документов для военнообязанных. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что злоумышленники за определенное вознаграждение поставили на поток изготовление документов, позволяющих уклониться от военной службы и уехать за границу. Предлагали «услуги» по подготовке и выдаче медицинских документов, оформлению фиктивных историй болезней и содействию в получении групп инвалидности.

Сообщники использовали поддельные печати, бланки медицинских учреждений для создания медицинской документации, а сами работники вносили в документы сведения от имени других профильных медицинских специалистов.

Суммы вознаграждения колебались от 5000 до 7000 долларов США в зависимости от пакета документов.

Стражи порядка задокументировали 20 эпизодов преступной деятельности медиков.

Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу.

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