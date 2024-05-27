Кабмин не определил оснований отказа в предоставлении отсрочки, что позволяет комиссии при ТЦК отказывать по любым причинам

Комиссия при ТЦК сможет отказать в предоставлении отсрочки по любым причинам, поскольку постановление Кабмина 560 не устанавливает конкретных оснований для отказа.

Комиссия при ТЦК будет иметь очень широкую дискрецию по вопросу одобрения или отказа в предоставлении отсрочки всем, кто подаст такое заявление, кроме забронированных органами власти.

Так, правительство постановлением от 16 мая №560 утвердило Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. В нем определен порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации и ее оформления. Именно этот порядок является единственным актом, который конкретизирует механизм решения вопроса, предоставляется лицу отсрочка или нет. Ведь закон об усилении мобилизации только отсылает к этому порядку призыва в вопросе отсрочки, не давая непосредственно ответа на вопрос об основаниях отказа в предоставлении отсрочки. «Проверка оснований предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и ее оформления осуществляется ТЦК» – это все, что сказано в законе.

Как правило, в нормативно-правовых актах устанавливается хотя бы в общих чертах перечень оснований для отказа органом власти гражданину в его обращении, как-то «недостаточность» или «несоответствие» документов, неверное оформление и т.п. Но в постановлении №560 вообще не выписаны какие-либо основания для отказа. При этом закон об административной процедуре, устанавливающий принципы обоснованности, верховенства права, прозрачности и т. п., не распространяется на ТЦК.

Так, в постановлении 560 установлено, что для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки при районных (городских) ТЦК образуются комиссии в таком составе:

председатель комиссии – руководитель районного (городского) ТЦК (отделенного отдела);

члены комиссии – представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной, городской госадминистрации (военной администрации).

При наличии оснований для получения отсрочки военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, удостоверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению к постановлению.

Комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросам в органы государственной власти.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом.

О принятом комиссией решении сообщается средствами телефонной, электронной связи или почтой заявителю не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения.

В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6.

В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа по форме, определенной в приложении 7. В приложении указано, что комиссия должна указать причины отказа, но опять-таки эти причины, судя по постановлению Кабмина, она может указать по своему усмотрению.

Такое решение может быть оспорено в судебном порядке.

В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

В случае утраты (изменения) оснований для предоставления военнообязанным отсрочки комиссия может отменить (изменить) ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю письменно не позднее следующего дня после принятия такого решения по форме, определенной в приложении 10.

Следовательно, никакой конкретизации относительно перечня оснований для отказа в предоставлении отсрочки постановление 560 не содержит, что вызывает вопрос, как суд, который должен оценить законность принятого комиссией решения в случае обращения лица, будет определять, было ли решение комиссии при ТЦК законным, т.е. соответствовало оно закону о мобилизации и постановлению 560.

Проблема не будет касаться только чиновников, подлежащих бронированию. Так, постановление 560 предусматривает, что вопрос предоставления отсрочек забронированным за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями комиссией не рассматриваются.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин установил постановлением 560 дополнительных условий для получения отсрочки военнообязанным, осуществляющим уход (постоянный уход).

При этом, как указывают народные депутаты, в определенных частях постановление Кабмина не соответствует закону о мобилизации.

Автор: Наталя Мамченко

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