Кабмин не определил оснований отказа в предоставлении отсрочки, что позволяет комиссии при ТЦК отказывать по любым причинам

Комиссия при ТЦК будет иметь очень широкую дискрецию по вопросу одобрения или отказа в предоставлении отсрочки всем, кто подаст такое заявление, кроме забронированных органами власти.
Так, правительство постановлением от 16 мая №560 утвердило Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. В нем определен порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации и ее оформления. Именно этот порядок является единственным актом, который конкретизирует механизм решения вопроса, предоставляется лицу отсрочка или нет. Ведь закон об усилении мобилизации только отсылает к этому порядку призыва в вопросе отсрочки, не давая непосредственно ответа на вопрос об основаниях отказа в предоставлении отсрочки. «Проверка оснований предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и ее оформления осуществляется ТЦК» – это все, что сказано в законе.
Как правило, в нормативно-правовых актах устанавливается хотя бы в общих чертах перечень оснований для отказа органом власти гражданину в его обращении, как-то «недостаточность» или «несоответствие» документов, неверное оформление и т.п. Но в постановлении №560 вообще не выписаны какие-либо основания для отказа. При этом закон об административной процедуре, устанавливающий принципы обоснованности, верховенства права, прозрачности и т. п., не распространяется на ТЦК.
Так, в постановлении 560 установлено, что для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки при районных (городских) ТЦК образуются комиссии в таком составе:
При наличии оснований для получения отсрочки военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, удостоверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению к постановлению.
Комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.
Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросам в органы государственной власти.
На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом.
О принятом комиссией решении сообщается средствами телефонной, электронной связи или почтой заявителю не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения.
В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6.
В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа по форме, определенной в приложении 7. В приложении указано, что комиссия должна указать причины отказа, но опять-таки эти причины, судя по постановлению Кабмина, она может указать по своему усмотрению.
Такое решение может быть оспорено в судебном порядке.
В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.
В случае утраты (изменения) оснований для предоставления военнообязанным отсрочки комиссия может отменить (изменить) ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю письменно не позднее следующего дня после принятия такого решения по форме, определенной в приложении 10.
Следовательно, никакой конкретизации относительно перечня оснований для отказа в предоставлении отсрочки постановление 560 не содержит, что вызывает вопрос, как суд, который должен оценить законность принятого комиссией решения в случае обращения лица, будет определять, было ли решение комиссии при ТЦК законным, т.е. соответствовало оно закону о мобилизации и постановлению 560.
Проблема не будет касаться только чиновников, подлежащих бронированию. Так, постановление 560 предусматривает, что вопрос предоставления отсрочек забронированным за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями комиссией не рассматриваются.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин установил постановлением 560 дополнительных условий для получения отсрочки военнообязанным, осуществляющим уход (постоянный уход).
При этом, как указывают народные депутаты, в определенных частях постановление Кабмина не соответствует закону о мобилизации.
Автор: Наталя Мамченко
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