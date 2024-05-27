Правительство дописало дополнительное условие для отсрочки в виде заключения ЛКК о постоянном уходе, чего нет в законе о мобилизации

Кабмин добавил к перечню документов для отсрочки заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода, которого нет в законе.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для установления факта осуществления ухода и, соответственно, оформления отсрочки от призыва отдельным военнообязанным необходимо будет получить дополнительный документ. Речь идет об акте об установлении факта осуществления лицом ухода, который будет выдавать специально созданная комиссия. Это предусматривает Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560.

Так, для установления факта осуществления ухода (постоянного ухода) военнообязанный, осуществляющий уход, обращается с заявлением на имя руководителя исполнительного органа местного совета. Рассмотрение заявления осуществляет комиссия по установлению факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода), решение о создании которой принимается руководителем исполнительного органа совета.

В состав комиссии могут входить депутаты местного совета, представители исполнительных органов местного самоуправления, общественных организаций общей численностью не менее 5 человек.

По результатам работы комиссия с учетом предоставленных ТЦК материалов составляет акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода).

Указанный акт является одним из документов, предоставляемых военнообязанным ТЦК для получения отсрочки.

Кроме того, как сообщил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Игорь Фрис, Кабмин этим постановлением добавил в список документ, который не был предусмотрен законом о мобилизации.

Речь идет о заключении врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы), которые должны подать лица, претендующие на отсрочку на основании наличия одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью II группы.

«В недавно принятом законе о мобилизации 3633-lX п. 13 ст. 23 (отсрочка от мобилизации) изложен в следующей редакции:

«имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и которые в соответствии с законом обязательств обязаны их содержать (не считая случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в неизменном уходе, находятся под арестом (не считая домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения либо лишения свободы).

В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью»

Вроде бы все понятно и четко.

Закон не содержит какого-либо двойного, тройного толкования этих норм.

Но Кабмин решил почему-то, что имеет право трактовать закон по своему усмотрению.

В приложении 5 Постановления КМУ 560 напротив каждого пункта с основаниями на отсрочку есть колонка «Документы, подтверждающие право на отсрочку».

Напротив п. 13, в указанной графе, помимо всего прочего, в последнем предложении прописано следующее:

«и вывод врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы)».

Но в п. 13 ст. 23 Закона о мобилизации ни одного упоминания о каком-либо выводе ЛКК о необходимости осуществления постоянного ухода за лицами с инвалидностью 1 и 2 групп вообще речь не идет.

Более того, КМУ, без всяких для этого законных оснований, по своему усмотрению, требование о постоянном уходе почему-то прописал исключительно только для лиц с инвалидностью 2 группы, а для 1 группы оставил все в редакции самого закона.

Хотя требования п. 13 ст. 23 в законе прописаны нераздельно одинаково для лиц с инвалидностью 1 и 2 групп.

Удивительно? Мне тоже так показалось.

О чем это говорит? Как по мне о неправомерном толковании закона по своему усмотрению.

Может, завтра другие органы исполнительной власти будут по своему усмотрению трактовать законы и выносить приказы и распоряжения, основываясь не на законе, а на собственном мировосприятии?» – отметил Игорь Фрис.

Он добавил, что депутаты «в стенах Верховной Рады не для того потратили столько времени на принятие этого закона, чтобы чиновники из правительства переписали его отдельные нормы по своему усмотрению».

На рассмотрение премьер-министра Дениса Шмыгаля направили соответствующее обращение о приведении постановления КМУ №560 в соответствие с законом о мобилизации.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период при районных (городских) ТЦК (отделенных отделах) образуются комиссии в следующем составе:

председатель комиссии – руководитель районного (городского) ТЦК (отделенного отдела);

члены комиссии - представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной, городской госадминистрации (военной администрации).

Комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

Автор: Наталья Мамченко

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