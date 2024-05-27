Уряд дописав додаткову умову для відстрочки у вигляді висновку ЛКК про постійний догляд, чого немає в законі про мобілізацію

Кабмін додав до переліку документів для відстрочки висновок ЛКК щодо потреби в постійному догляді, якого немає в законі

Джерело фото: freeradio.com.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для встановлення факту здійснення догляду і, відповідно, оформлення відстрочки від призову, окремим військовозобов’язаним необхідно буде отримати додатковий документ. Йдеться про акт про встановлення факту здійснення особою догляду, який буде видавати спеціально створена комісія. Це передбачає Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560.

Так, для встановлення факту здійснення догляду (постійного догляду) військовозобов’язаний, який здійснює цей догляд, звертається із заявою на ім’я керівника виконавчого органу місцевої ради. Розгляд заяви здійснює комісія із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), рішення про утворення якої приймається керівником виконавчого органу ради.

До складу комісії можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною чисельністю не менше 5 осіб.

За результатами роботи комісія з урахуванням наданих ТЦК матеріалів складає акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду).

Зазначений акт є одним із документів, які надаються військовозобов’язаним до ТЦК для отримання відстрочки.

Окрім того, як повідомив народний депутат, член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс, Кабмін цією постановою додав до переліку документ, який не був передбачений законом про мобілізацію.

Йдеться про висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи), які мають подати особи, що претендують на відстрочку з підстави наявності одного із своїх батьків з інвалідністю ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІ групи.

«В нещодавно прийнятому законі про мобілізацію 3633-lX п. 13 ст. 23 (відстрочка від мобілізації) викладений в наступній редакції:

«які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі).

У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю»

Ніби все зрозуміло і чітко.

Закон не містить якогось подвійного, потрійного тлумачення цих норм.

Але Кабмін вирішив чомусь, що має право трактувати закон на свій розсуд.

В додатку 5 Постанови КМУ 560, навпроти кожного пункту з підставами на відстрочку є колонка «Документи, що підтверджують право на відстрочку».

Навпроти п. 13, у вказаній графі, крім всього іншого, в останньому реченні прописано наступне:

«та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляду (для осіб з інвалідністю ІІ групи)».

Але в п. 13 ст. 23 Закону про мобілізацію жодного згадування про будь-який висновок ЛКК щодо необхідності здійснення постійного догляду за особами з інвалідністю 1 і 2 груп, взагалі не йдеться.

Більше того, КМУ, без жодних для цього законних підстав, на свій власний розсуд, вимогу щодо постійного догляду чомусь прописав виключно тільки для осіб з інвалідністю 2 групи, а для 1 групи залишив все в редакції самого закону.

Хоча вимоги п. 13 ст. 23 в законі прописані нероздільно однаково для осіб з інвалідністю 1 і 2 груп.

Дивно? Мені теж так здалося.

Про що це свідчить? Як на мене про неправомірне тлумачення закону на свій розсуд.

Може завтра інші органи виконавчої влади будуть на власний розсуд трактувати закони та виносити накази і розпорядження, базуючись не на законі, а на власному світосприйнятті?» - зазначив Ігор Фріс.

Він додав, що депутати «в стінах Верховної Ради не для того витратили стільки часу на прийняття цього закону, щоб чиновники з уряду переписали його окремі норми на свій розсуд».

Наразі на розгляд прем’єр-міністра Дениса Шмигаля направили відповідне звернення стосовно приведення постанови КМУ №560 у відповідність до закону про мобілізацію.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період при районних (міських) ТЦК (відокремлених відділах) утворюються комісії у такому складі:

голова комісії — керівник районного (міського) ТЦК (відокремленого відділу);

члени комісії — представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

Автор: Наталя Мамченко

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