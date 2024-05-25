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На месте Каховского водохранилища образовался густой лес, а на берегах появились ракушки,—- эколог

12:04, 25 мая 2024
Условия, образовавшиеся на дне Каховского моря после уничтожения ГЭС, идеальны для прорастания ивы.
На месте Каховского водохранилища образовался густой лес, а на берегах появились ракушки,—- эколог
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На месте бывшего Каховского водохранилища, плотину которого русские оккупанты взорвали в июне, образовался густой лес, а берег покрылся ракушками. Об этом сообщил эколог Владимир Манюк в интервью для «Суспільне.Дніпро».

По его словам, в первый год после разрушения дамбы дно Каховского моря стало огромной песчаной косой. А это идеальные условия для прорастания ивы.

«Совершенно ожидалось, что именно ива займет такие позиции в плавнях. То есть она всегда по рекам, по речным долинам, вдоль водоемов первой расселяется на песчаных отмелях, на косах. Впечатляет то, сколько семян, ведь за один сезон фактически ниоткуда хватило, чтобы засеять весь Великий Луг. Почти 150 000 гектаров природных насаждений образовалось», – говорит специалист.

Кроме ивы, на территории водохранилища разместился водяной щавель и западный каркас.

Также, по словам Манюка, новым семена на данной местности уже нет шанса прорасти, потому что нет проточной воды.

Поэтому деревья будут конкурировать между собой, а со временем начнется естественный процесс саморазжижения – на десять метров останется одно дерево.

Другие растения также будут постепенно исчезать.

«Щавель водяной – типичный вид, которому нужна вода. Он сейчас ее тянет из трещин в глубине, но если дальше ничего не будет меняться, то здесь будет суше и эти виды будут постепенно исчезать», – добавляет эколог.

На дне водохранилища также образовались щели во время растрескивания ила, они выполняют экологическую функцию и создают дополнительное биоразнообразие.

Фото: «Суспільне.Дніпро»

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