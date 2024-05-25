На місці Каховського водосховища утворився густий ліс, а на берегах з'явились мушлі, — еколог

Умови, які утворилися на дні Каховського моря після знищення ГЕС, ідеальні для проростання верби.

Фото: «Суспільне.Дніпро»

На місці колишнього Каховського водосховища, греблю якого російські окупанти підірвали в червні, утворився густий ліс, а берег вкрився мушлями. Про це повідомив еколог Володимир Манюк в інтерв'ю для «Суспільне.Дніпро».

За його словами, у перший рік після зруйнування греблі дно Каховського моря стало величезною піщаною косою. А це ідеальні умови для проростання верби.

«Абсолютно очікувано було, що саме верба займе такі позиції в плавнях. Тобто вона завжди по річках, по річкових долинах, вздовж водойм першою розселяється на піщаних мілинах, на косах. Вражає те, скільки насіння, адже за один сезон фактично нізвідкіля вистачило, щоб засіяти весь Великий Луг. Майже 150 000 гектарів природних насаджень утворилося», — говорить фахівець.

Окрім верби, на території водосховища розмістився водяний щавель та західний каркас.

Також, за словами Манюка, новим насінинам на даній місцевості уже немає шансу прорости, бо немає протічної води.

Тому дерева конкуруватимуть між собою, а з часом почнеться природний процес саморозріджування – на десять метрів залишиться одне дерево.

Інші рослини також поступово зникатимуть.

«Щавель водяний — типовий вид, якому потрібна вода. Він зараз її тягне з тріщин в глибині, але якщо далі нічого не буде мінятись, то тут буде сухіше і ці види поступово зникатимуть», – додає еколог.

На дні водосховища також утворились шпарини під час розтріскування мулу, вони виконують екологічну функцію та створюють додаткове біорізноманіття.

Фото: «Суспільне.Дніпро»

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