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Більше мільйона військовозобов’язаних оновили дані через Резерв+

20:35, 24 травня 2024
Через ЦНАП свої дані встигли оновити наразі 40 865 військовозобовʼязаних.
Більше мільйона військовозобов’язаних оновили дані через Резерв+
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Більше одного мільйона військовозобов’язаних українців оновило свої дані через застосунок «Резерв+». Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

Також там зазначають, що через ЦНАП свої дані встигли оновити наразі 40 865 військовозобовʼязаних, а в ТЦК – тільки 21 735.

За кордоном застосунком «Резерв+» найчастіше користуються в Польщі, Німеччині, Канаді, США та в Чехії.

Раніше у Міноборони назвали три способи оновити дані, щоб не стати ухилянтом: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+». Міністерство оборони нагадує, про новий інструмент для військовозобов'язаних – мобільний застосунок «Резерв+». Це простий та ефективний спосіб оновити свої дані без необхідності відвідувати Територіальний центр кадрового забезпечення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

Нагадаємо, Кабмін затвердив нову форму військового квитка, який зможе формуватися в електронному виді.

Крім того, стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

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