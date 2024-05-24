Кабмін посилив захист виробників від недобросовісної конкуренції під час публічних закупівель

Уряд запровадив вимоги стосовно наявності у виробників додаткових документів, які підтверджують ступінь локалізації - сертифікат або свідоцтво.

Фото: kmu.gov.ua

У п’ятницю, 24 травня, Уряд вніс зміни до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів з метою захисту українських виробників від недобросовісної конкуренції під час публічних закупівель, передає Міністерство економіки України.

«Цього року Уряд почав реалізовувати програму підтримки локального бізнесу «Зроблено в Україні». Вона містить багато складових - гранти, доступні кредити та інші механізми стимулювання попиту на українські товари. Одним із таких інструментів стимулювання є вимога до ступенів локалізації виробництва деяких товарів та послуг при публічних закупівлях», - заявила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами у 2024 році показник місцевої складової у питомій вазі собівартості товарів, їхніх складових, послуг та робіт, до яких потрібно застосовувати локалізацію, складає 20%.

«Для того, щоб захистити сумлінних українських виробників від недобросовісної конкуренції під час публічних закупівель Уряд запровадив вимоги стосовно наявності у них додаткових документів, які підтверджують ступінь локалізації - сертифікат або свідоцтво. Також ми збільшили відповідальність виробників у разі невідповідності вимогам наданих ними документів. Це має посилити захист саме українських виробників, які створюють нові робочі місця, сплачують податки та роблять свій внесок до відновлення української економіки», - наголосила Надія Бігун.

Також урядова Постанова надала комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель повноваження із розгляду скарг щодо невідповідності наданих документів встановленим вимогам.

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