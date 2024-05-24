Кабмин усилил защиту производителей от недобросовестной конкуренции во время публичных закупок

Правительство ввело требования о наличии у производителей дополнительных документов, подтверждающих степень локализации - сертификат или свидетельство.

Фото: kmu.gov.ua

В пятницу, 24 мая, правительство внесло изменения в Порядок подтверждения степени локализации производства товаров с целью защиты украинских производителей от недобросовестной конкуренции во время публичных закупок, передает Министерство экономики Украины.

«В этом году правительство начало реализовывать программу поддержки локального бизнеса «Сделано в Украине». Она содержит много составляющих – гранты, доступные кредиты и другие механизмы стимулирования спроса на украинские товары. Одним из таких инструментов стимулирования является требование к степени локализации производства некоторых товаров и услуг при публичных закупках», - заявила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

По ее словам, в 2024 году показатель местной составляющей в удельном весе себестоимости товаров, их составляющих, услуг и работ, к которым нужно применять локализацию, составляет 20%.

«Для того чтобы защитить добросовестных украинских производителей от недобросовестной конкуренции во время публичных закупок Правительство ввело требования относительно наличия у них дополнительных документов, подтверждающих степень локализации - сертификат или свидетельство. Также мы увеличили ответственность производителей при несоответствии требованиям предоставленных ими документов. Это должно усилить защиту именно украинских производителей, которые создают новые рабочие места, платят налоги и вносят свой вклад в восстановление украинской экономики», - подчеркнула Надежда Бигун.

Также правительственное постановление предоставило комиссии по рассмотрению вопросов деятельности электронной системы закупок полномочия по рассмотрению жалоб о несоответствии предоставленных документов установленным требованиям.

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