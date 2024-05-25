Швейцарские ученые создали новый вид шоколада: он не имеет ни грамма сахара в составе, но сладок по вкусу

Вся суть состоит в использовании большего количества содержимого стручков какао.

Швейцарские ученые изобрели совершенно новый вид шоколада, сделанный из так называемого «какао-желе». Новый продукт стал более полезным за счет использования большего количества плодов какао. Об этом сообщает New Atlas.

Как известно, шоколад производится из какао-бобов, которые смешиваются с небольшим количеством мякоти плода. После какао-массы смешивают с сахаром, сухим молоком и другими ингредиентами. Количество сахара зависит от того, как темный шоколад. Присутствие сахара в шоколаде означает, что готовый продукт нельзя назвать слишком полезным.

Однако новый рецепт шоколада может стать решением имеющейся проблемы. Вся суть состоит в использовании большего количества содержимого стручков какао.

Так, ученые решили использовать мякоть плода и внутреннюю оболочку шелухи, которая называется эндокарпий, и обычно выбрасывается. Все это смешали, чтобы получить «какао-желе». Оно получилось столь сладким, что может полностью заменить сахар в большинстве рецептов шоколада.

Команда остановила свой выбор на рецепте, содержащем до 20% какао-желе, что было таким же сладким, как имеющийся темный шоколад, согласно слепым дегустационным тестам.

В полученном шоколаде также содержалось на 20% больше клетчатки, а также на 30% меньше насыщенных жиров, чем в среднем европейском темном шоколаде.

Правда, прежде чем новый шоколад появится на полках магазинов, понадобится модернизировать инфраструктуру производства.

К примеру, фермерам, выращивающим какао, понадобится оборудование для сушки материалов для изготовления желе. Производители же шоколада должны будут иметь возможность включить какао-желе в свои рабочие процессы.

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