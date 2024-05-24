Microsoft прекратит поддержку Windows 10: назвали дату

Несмотря на прекращение поддержки Windows 10 компьютеры с этой операционной системой продолжат работать.

Компания Microsoft сообщила, что не будет выпускать обновления безопасности и технические поправки для Windows 10. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что после 14 октября 2025 г. Microsoft больше не будет выпускать обновления до Windows 10. Компания ранее уже сообщала, что прекратит выпуск обновлений безопасности для корпоративных клиентов, но с возможностью продолжения их выпуска за отдельную доплату.

Microsoft уверяет, что компьютеры с Windows 10 продолжат работать, но настоятельно рекомендует обновиться в Windows 11.

Напомним, что Windows 10 вышла 15 июля 2015 и на момент завершения поддержки пройдет более десяти лет после ее запуска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий