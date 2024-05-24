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Microsoft припинить підтримку Windows 10: назвали дату

20:09, 24 травня 2024
Попри припинення підтримку Windows 10 комп’ютери з цією операційною системою продовжать працювати.
Microsoft припинить підтримку Windows 10: назвали дату
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Компанія Microsoft повідомила, що не випускатиме оновлення безпеки та технічні виправлення для Windows 10. Про це поінформували у пресслужбі компанії.

Зазначається, що після 14 жовтня 2025 року Microsoft більше не випускатиме оновлення до Windows 10. Компанія раніше вже повідомляла, що припинить випуск оновлень безпеки для корпоративних клієнтів, але з можливістю продовження їхнього випуску за окрему доплату.

Microsoft запевняє, що комп’ютери з Windows 10 продовжать працювати, але наполегливо радить оновитися до Windows 11.

Нагадаємо, що Windows 10 вийшла 15 липня 2015 року та на момент завершення підтримки пройде понад десять років після її запуску.

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