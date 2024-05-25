Провайдеры не имеют права применять упрощенную систему налогообложения — ГНС

Налоговая будет исключать провайдеров из реестра единщиков.

Как напоминает Государственная налоговая служба, со вступлением в силу 1 января 2022 года Закона Украины от 16 декабря 2020 года № 1089-IX «Об электронных коммуникациях» налогоплательщики – юридические лица при поставке электронных коммуникационных услуг не имеют права применять упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Пункт 291.5 статьи 291 Налогового кодекса Украины определен перечень видов деятельности, осуществление которых не дает права на применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В соответствии с подпунктом 8 подпункта 291.5.1 пункта 291.5 статьи 291 Кодекса не могут быть плательщиками единого налога первой – третьей группы субъекты хозяйствования, в частности юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению:

услуг почты (кроме курьерской деятельности)

услуг фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов электросвязи (местной, междугородной, международной)

услуг фиксированной телефонной связи с использованием беспроводного доступа в телекоммуникационную сеть с правом технического обслуживания и предоставление в пользование каналов электросвязи (местной, междугородной, международной)

услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставление в использование каналов электросвязи

услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей (пп. 8 пп. 291.5.1 ТК).

То есть, запрет пребывания на упрощенной системе налогообложения касается субъектов хозяйствования – юридических лиц, которые в рамках предоставления услуг в сфере электронных коммуникаций осуществляют техническое обслуживание и эксплуатацию соответствующих сетей, в том числе предоставляют доступ к таким сетям.

В соответствии с Законом №1089 оператор и является поставщиком при поставке электронных коммуникационных услуг. Поставщик электронных коммуникационных услуг ‒ предприятие, которое предоставляет и/или имеет право предоставлять электронные коммуникационные услуги на собственных сетях и/или на сетях других поставщиков электронных коммуникационных услуг. В отличие от предыдущего Закона Украины от 18 ноября 2003 г. № 1280-IV «О телекоммуникациях» (действовал до 01.01.2022), который разделял эти понятия и определял отдельно понятие «провайдер телекоммуникаций» (субъект хозяйствования, имеющий право на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций без права на техническое обслуживание и эксплуатацию телекоммуникационных сетей и предоставление в использование каналов электросвязи).

В то же время для применения упрощенной системы налогообложения налогоплательщики подают заявление по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 16.07.2019 № 308 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 24.09.2019 под № 1054/34025. Форма этого заявления предусматривает указание плательщиками видов деятельности по кодам КВЭД ДК 009:2010, которые предприятие должно осуществлять, находясь на упрощенной системе налогообложения.

Классификация видов экономической деятельности утверждена приказом Государственного комитета статистики Украины от 23.12.2011 № 396. Этот приказ определяет методологические основы и пояснения к позициям национального классификатора КВЭД-2010. Согласно КВЭД-2010 деятельность по предоставлению услуг доступа к сети «Интернет» не относится к отдельному классу или подклассу видов экономической деятельности, а является составной частью класса 61.10 «Деятельность в сфере проводной электросвязи» и класса 61.90 «Другая деятельность в сфере электросвязи» связи».

Итак, юридические лица, которые подают заявление на регистрацию плательщика единого налога третьей группы с указанием КВЭД класса 61.10 «Деятельность в сфере проводной электросвязи» и класса 61.90 «Другая деятельность в сфере электросвязи», на сегодняшний день не имеют права применять упрощенную систему налогообложение.

Министерство финансов Украины поддержало позицию ГНС.

В то же время отмечается, что плательщики единого налога – юридические лица обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных Кодексом, в случае осуществления видов деятельности, не позволяющих применять упрощенную систему налогообложения, с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялись следующие виды деятельности.

Также регистрация плательщиком единого налога – юридического лица может быть аннулирована путем исключения из реестра плательщиков единого налога по решению контролирующего органа.

При этом отмечается, что аннулирование плательщика единого налога третьей группы – юридического лица из Реестра плательщиков единого налога происходит исключительно в случае осуществления таким предприятием запрещенных видов хозяйственной деятельности.

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