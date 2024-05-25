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Как исправить ошибки в объединенной отчетности: разъяснение ПФУ

07:55, 25 мая 2024
Специалисты привели правила исправления ошибок в объединенном отчете по ЕСВ и НДФЛ (налоговому расчету).
Как исправить ошибки в объединенной отчетности: разъяснение ПФУ
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Пенсионный фонд Украины объяснил, как исправить ошибки в объединенной отчетности.

При исправлении ошибок необходимо соблюдать следующие правила:

  • Для исключения одной ошибочной строки из предварительно поданной (принятой) информации нужно повторить все графы такой строки и в соответствующей графе приложений указать «1» – на исключение строки.
  • Для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все его графы и в соответствующей графе приложений указать «0» – на ввод строки.
  • Для замены одной ошибочной строки другой нужно полностью заполнить две строки, одна из которых исключает предварительно внесенную информацию, а вторая вносит правильную информацию. В таком случае в первой строке соответствующей графы указать «1» – строку на исключение, а во второй «0» – строку на ввод

Представление корректирующих расчетов «Отчетный новый» и «Уточняющий». Какие между ними отличия?

  • «Отчетный новый» подают, если крайний день отчетности еще не истек – это 40-й день после окончания квартала. С помощью признаков «1» и «0» в графе «Признак (0, 1)» Приложения 1 можно исправить любую ошибку – как суммовую, так и несуммовую.
  • «Уточняющий» представляют, если последний день отчетности уже прошел. Исправление ошибок в базе ЕСВ или на сумму ЕСВ нужно производить только через коды типа начислений «2» и «3». С помощью признаков «1» и «0» – графа «Признак (0, 1) Приложения 1 – исправляются только несуммовые показатели, то есть ошибки в реквизитах, касающиеся застрахованного лица и не касающиеся сумм начисленного единого взноса.

Типы ошибок в Приложении 1 отчетности:

  • Суммовые ошибки: применены неверные ставки ЕСВ; указана ошибочная сумма начисленной заработной платы и т.п.
  • Несуммовые ошибки: гражданство, идентификационный номер или номер и серия паспорта, код категории застрахованного, количество дней пребывания в трудовых отношениях или без сохранения заработной платы.

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