Как исправить ошибки в объединенной отчетности: разъяснение ПФУ

Специалисты привели правила исправления ошибок в объединенном отчете по ЕСВ и НДФЛ (налоговому расчету).

Пенсионный фонд Украины объяснил, как исправить ошибки в объединенной отчетности.

При исправлении ошибок необходимо соблюдать следующие правила:

Для исключения одной ошибочной строки из предварительно поданной (принятой) информации нужно повторить все графы такой строки и в соответствующей графе приложений указать «1» – на исключение строки.

Для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все его графы и в соответствующей графе приложений указать «0» – на ввод строки.

Для замены одной ошибочной строки другой нужно полностью заполнить две строки, одна из которых исключает предварительно внесенную информацию, а вторая вносит правильную информацию. В таком случае в первой строке соответствующей графы указать «1» – строку на исключение, а во второй «0» – строку на ввод

Представление корректирующих расчетов «Отчетный новый» и «Уточняющий». Какие между ними отличия?

«Отчетный новый» подают, если крайний день отчетности еще не истек – это 40-й день после окончания квартала. С помощью признаков «1» и «0» в графе «Признак (0, 1)» Приложения 1 можно исправить любую ошибку – как суммовую, так и несуммовую.

«Уточняющий» представляют, если последний день отчетности уже прошел. Исправление ошибок в базе ЕСВ или на сумму ЕСВ нужно производить только через коды типа начислений «2» и «3». С помощью признаков «1» и «0» – графа «Признак (0, 1) Приложения 1 – исправляются только несуммовые показатели, то есть ошибки в реквизитах, касающиеся застрахованного лица и не касающиеся сумм начисленного единого взноса.

Типы ошибок в Приложении 1 отчетности:

Суммовые ошибки: применены неверные ставки ЕСВ; указана ошибочная сумма начисленной заработной платы и т.п.

Несуммовые ошибки: гражданство, идентификационный номер или номер и серия паспорта, код категории застрахованного, количество дней пребывания в трудовых отношениях или без сохранения заработной платы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.