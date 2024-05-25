Як виправити помилки в об’єднаній звітності: роз’яснення ПФУ

Фахівці навели правила виправлення помилок в об’єднаному звіті з ЄСВ та ПДФО (податковому розрахунку).

Пенсійний фонд України роз’яснив, як виправити помилки в об’єднаній звітності з ЄСВ та ПДФО (податковому розрахунку).

При виправленні помилок потрібно дотримуватись наступних правил:

Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у відповідній графі додатків указати «1» – на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати «0» – на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку відповідної графи вказати «1» – рядок на виключення, а в другому «0» – рядок на введення

Подання коригуючих розрахунків «Звітний новий» і «Уточнюючий». Які між ними відмінності?

«Звітний новий» подають, якщо крайній день звітування ще не минув – це 40-й день після закінчення кварталу. За допомогою ознаки «1» та «0» в графі «Ознака (0, 1)» Додатку 1 можна виправити будь-яку помилку – як сумову, так і несумову.

«Уточнюючий» подають, якщо останній день звітування вже пройшов. Виправлення помилок у базі ЄСВ чи у сумі ЄСВ потрібно робити лише через коди типу нарахувань «2» і «3». За допомогою ознаки «1» та «0» – графа «Ознака (0, 1) Додатку 1 – виправляються тільки несумові показники, тобто помилки в реквізитах, що стосуються застрахованої особи та не стосуються сум нарахованого єдиного внеску.

Типи помилок у Додатку 1 звітності:

Сумові помилки: застосовано невірні ставки ЄСВ; зазначена помилкова сума нарахованої заробітної плати тощо.

Несумові помилки: громадянство, ідентифікаційний номер або номер та серія паспорта, код категорії застрахованої особи, кількість днів перебування у трудових відносинах або без збереження заробітної плати.

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