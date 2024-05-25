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Швейцарські вчені створили новий вид шоколаду: він не має ні грама цукру в складі, але солодкий на смак

14:10, 25 травня 2024
Вся суть полягає у використанні більшої кількості вмісту стручків какао.
Швейцарські вчені створили новий вид шоколаду: він не має ні грама цукру в складі, але солодкий на смак
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Швейцарські вчені винайшли абсолютно новий вид шоколаду, який зроблений з так званого «какао-желе». Новий продукт став кориснішим за рахунок використання більшої кількості плодів какао. Про це повідомляє New Atlas.

Як відомо, шоколад виготовляється з какао-бобів, які змішуються з невеликою кількістю м'якоті плоду. Після какао-масу змішують із цукром, сухим молоком та іншими інгредієнтами. Кількість цукру залежить від того, наскільки темний шоколад. Присутність цукру в шоколаді означає, що готовий продукт не можна назвати надто корисним.

Однак новий рецепт шоколаду може стати вирішенням наявної проблеми. Вся суть полягає у використанні більшої кількості вмісту стручків какао.

Так, науковці вирішили використати м'якоть плоду та внутрішню оболонку лушпиння, яка називається ендокарпій, та зазвичай викидається. Усе це змішали, щоб отримати «какао-желе». Воно вийшло настільки солодким, що може повністю замінити цукор у більшості рецептів шоколаду.

Команда зупинила свій вибір на рецепті, який містить до 20% какао-желе, що було таким самим солодким, як наявний темний шоколад, згідно зі сліпими дегустаційними тестами.

В отриманому шоколаді також містилося на 20% більше клітковини, а також на 30% менше насичених жирів, ніж у середньому європейському темному шоколаді.

Щоправда, перш ніж новий шоколад з'явиться на полицях у магазинах, знадобиться модернізувати інфраструктуру виробництва.

Наприклад, фермерам, які вирощують какао, знадобиться обладнання для сушіння матеріалів для виготовлення желе. Виробники ж шоколаду повинні будуть мати можливість включити какао-желе у свої робочі процеси.

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