Як зареєструвати право на землю, набуте до 2013 року: які правила діють для власників ділянок

Особливості оформлення права власності, оренди, сервітутів, переважного права на купівлю землі та інших речових прав, що виникли до 1 січня 2013 року.

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Державна реєстрація прав на земельні ділянки, набутих до 1 січня 2013 року, має низку особливостей, які залежать від того, коли було оформлено право, яким способом воно виникло та чи містяться необхідні відомості у Державному земельному кадастрі. Закон також визначає окремі правила для реєстрації оренди, сервітутів, емфітевзису, суперфіцію, переважного права на купівлю земель сільськогосподарського призначення та земель фермерських господарств.

Державна реєстрація прав на земельні ділянки, речові права на які були набуті до 1 січня 2013 року, здійснюється відповідно до статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Реєстрація права власності на земельну ділянку до 2013 року: які діють правила

Якщо право власності на земельну ділянку було набуте та оформлене до 1 січня 2013 року, державна реєстрація такого права проводиться за умови, що відомості про земельну ділянку внесені до Державного земельного кадастру.

Якщо ж право виникло внаслідок переходу від попереднього власника, але до 1 січня 2013 року не було оформлене, під час державної реєстрації необхідно встановити факт переходу права від особи, відомості про яку містяться в Державному земельному кадастрі, до заявника.

Окремо врегульовано ситуацію, коли земельна ділянка була надана на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування, однак право на неї так і не було оформлене. У такому випадку державна реєстрація можлива лише за умови, що в кадастрі відсутні відомості про речові права інших осіб на цю земельну ділянку.

Що відбувається з даними співвласників та іншими речовими правами

Під час державної реєстрації права спільної власності щодо одного із співвласників державний реєстратор одночасно переносить до Державного реєстру речових прав відомості про всіх інших співвласників, якщо така інформація міститься в Державному земельному кадастрі.

Водночас перенесення таких відомостей здійснюється лише за відсутності інформації про перехід їхніх прав до третіх осіб.

За аналогічним принципом переносяться відомості й про інші речові права, похідні від права власності, зокрема право оренди, емфітевзису, суперфіцію та інші.

Реєстрація оренди землі та інших речових прав: важливі нюанси

Реєстрація речових прав, обтяжень та змін до них, зокрема зміни строку оренди, якщо такі права були набуті й оформлені до 1 січня 2013 року, здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності, якщо воно ще не зареєстроване.

Якщо ж строк речового права, зокрема оренди, був змінений щодо права, набутого, але не оформленого до 1 січня 2013 року, державна реєстрація проводиться за загальними правилами реєстрації оренди за умови відсутності інших зареєстрованих похідних прав. При цьому строк обчислюється з дня укладення відповідного договору.

Для прав, оформлених до 1 січня 2013 року, не потрібно подавати первинний правовстановлюючий документ, якщо відповідні відомості вже містяться у Державному земельному кадастрі, а також документи, що посвідчували право відповідно до законодавства, яке діяло на момент його виникнення.

Які документи потрібні для реєстрації земельної ділянки

Для державної реєстрації права власності та права постійного користування земельною ділянкою у разі передачі земель із державної або комунальної власності необхідно подати відповідне рішення органу влади або затверджену документацію із землеустрою.

Водночас сервітут щодо частини земельної ділянки може бути зареєстрований лише за умови, що відомості про його межі внесені до Державного земельного кадастру.

Реєстрація права оренди, емфітевзису чи суперфіцію, якщо такі права набуті шляхом відчуження, за рішенням суду, в порядку спадкування або внаслідок примусового стягнення, проводиться на підставі документів, передбачених статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Переважне право купівлі сільськогосподарської землі та фермерські господарства

Переважне право на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення підлягає державній реєстрації лише щодо права, переданого за письмовим договором. Обов'язковою умовою також є наявність відкритого розділу у Державному реєстрі речових прав, а для орендаря — ще й зареєстрованого права оренди.

Реєстрація наміру продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється на підставі поданого проєкту договору купівлі-продажу.

Окремі правила встановлені для земель фермерських господарств. Якщо створюється юридична особа — фермерське господарство, державна реєстрація прав на земельні ділянки проводиться на підставі документів, виданих на ім'я засновника або члена такого господарства.

Крім того, якщо земельна ділянка внесена до Реєстру аграрних нот як місце вирощування заставленої продукції, для державної реєстрації її відчуження, передачі в оренду чи суборенду, а також для розірвання відповідних договорів обов'язково подається дозвіл кредитора за аграрною нотою.

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