В Україні хочуть запровадити систему повернення грошей за пляшки та банки, як у країнах ЄС

Запропонована модель вже діє у більшості країн ЄС, де рівень повернення використаної упаковки перевищує 90%.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні можуть запровадити систему заставної вартості упаковки для напоїв (Deposit Return System, DRS), яка вже багато років успішно працює у більшості країн Євросоюзу. Її суть полягає в тому, що під час купівлі напою споживач додатково сплачує невелику заставну суму за упаковку, а після повернення порожньої пляшки чи банки через спеціальний автомат або пункт приймання отримує ці кошти назад.

На думку автора відповідної ініціативи, такий механізм дозволить суттєво скоротити кількість відходів, підвищити рівень переробки вторинної сировини, зменшити навантаження на полігони та наблизити Україну до сучасних європейських екологічних стандартів.

До Кабміну зареєстровано петицію №41/010299-26еп, у якій пропонується розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо запровадження в Україні загальнонаціональної системи заставної вартості упаковки для напоїв (Deposit Return System, DRS).

Чому пропонують запровадити систему заставної вартості упаковки

Автор петиції зазначає, що Україна впевнено рухається шляхом європейської інтеграції та гармонізації законодавства з нормами Європейського Союзу. Одним із важливих напрямів цього процесу є впровадження сучасної системи управління відходами, яка забезпечить ефективний збір та переробку використаної упаковки.

Система заставної вартості упаковки вже багато років успішно функціонує у більшості країн Європейського Союзу. Зокрема, її застосовують у Польщі, Німеччині, Литві, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Словаччині, Румунії та інших країнах, де рівень повернення упаковки перевищує 90%.

Запровадження такої системи не є новим чи експериментальним рішенням, а ґрунтується на перевіреній практиці, яка вже багато років успішно працює в більшості держав Європейського Союзу та демонструє високі показники збору упаковки для повторної переробки.

У зв'язку з цим він пропонує запровадити аналогічну систему і в Україні.

Яку упаковку пропонують включити до системи

Згідно з ініціативою, на першому етапі система має поширюватися на:

пластикові пляшки (PET) об'ємом до 3 літрів;

алюмінієві банки для напоїв.

Після оцінки ефективності роботи системи її пропонується поступово поширити й на інші види упаковки для напоїв.

Як працюватиме Deposit Return System

Під час купівлі напою споживач сплачуватиме заставну вартість упаковки. Після використання напою він зможе здати порожню упаковку через спеціальні автомати (фандомати) або пункти приймання та отримати сплачену суму назад у повному обсязі.

На першому етапі реалізації системи пропонується зобов'язати великі торговельні мережі, супермаркети та гіпермаркети забезпечити приймання використаної упаковки. Надалі систему можна буде поступово поширити й на інші торговельні заклади.

Які питання пропонують визначити уряду

Автор ініціативи пропонує, щоб після проведення консультацій із виробниками, імпортерами, торговельними мережами, органами місцевого самоврядування та іншими заінтересованими сторонами уряд визначив:

розмір заставної вартості упаковки;

перелік видів упаковки, на які поширюватиметься система;

порядок функціонування Deposit Return System;

етапи її впровадження.

Яких результатів очікують від нової системи

Запровадження системи заставної вартості упаковки дозволить:

значно зменшити кількість пластикових пляшок та алюмінієвих банок, які потрапляють до лісів, парків, на узбіччя доріг, у річки та інші водойми;

збільшити рівень збору та переробки вторинної сировини;

скоротити обсяги відходів, що потрапляють на полігони;

створити економічну мотивацію для громадян повертати використану упаковку;

зменшити витрати громад на прибирання територій та поводження з відходами;

сприяти розвитку циркулярної економіки;

наблизити Україну до сучасних європейських екологічних стандартів.

Запровадження системи заставної вартості упаковки стане важливим кроком у реалізації державної екологічної політики, розвитку культури відповідального поводження з відходами, підвищенні рівня їх переробки та виконанні Україною євроінтеграційних зобов'язань.

У зв'язку з цим він просить розробити відповідний законопроєкт та забезпечити поетапне впровадження в Україні загальнонаціональної системи заставної вартості упаковки для напоїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.