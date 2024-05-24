Более миллиона военнообязанных обновили данные через Резерв+

Через ЦПАУ свои данные успели обновить 40 865 военнообязанных.

Более одного миллиона военнообязанных украинцев обновило свои данные через приложение «Резерв+». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Также там отмечают, что через ЦПАУ свои данные успели обновить 40 865 военнообязанных, а в ТЦК только 21 735.

За рубежом приложением «Резерв+» чаще всего пользуются в Польше, Германии, Канаде, США и Чехии.

Ранее в Минобороны назвали три способа обновить данные, чтобы не стать уклонистом: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+». Министерство обороны напоминает, о новом инструменте для военнообязанных - мобильное приложение «Резерв+». Это простой и эффективный способ обновить свои данные без необходимости посещать Территориальный центр кадрового обеспечения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий – например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Профильный заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

Напомним, Кабмин утвердил новую форму военного билета, который сможет формироваться в электронном виде.

Кроме того, стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

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