Кражи телефонов в Украине: тренды и статистика за 2024 год

Более 6,6 тысяч телефонов были украдены или утеряны в 2024 году.

Источник фото: poltavawave.com.ua

С начала 2024 года в Украине было потеряно или похищено более 6,6 тысячи мобильных телефонов. Эта цифра на 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период в 2021-м, и на 1,3 раза меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел.

По сравнению с прошлым годом, когда было похищено или потеряно более 29 тысяч телефонов, нынешняя статистика показывает значительный спад. Чаще всего люди теряют или становятся жертвами краж телефонов известных марок, таких как XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE.

За последние три года наиболее популярными среди воров остаются те же марки телефонов: XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE. В этом году уже было потеряно или похищено более 2,2 тысяч XIAOMI, более 1,4 тысячи SAMSUNG и чуть меньше тысячи IPHONE.

Наибольшее количество случаев потери или краж мобильных телефонов в этом году зарегистрировано в Киеве - 790 случаев (11,9% от общего количества). Второе место занимает Днепропетровщина с 582 случаями (8,8%), а третье - Запорожская область с 566 случаями (8,6%).

Согласно сети магазинов бытовой техники и электроники Comfy, самыми популярными марками телефонов среди покупателей остаются IPHONE, SAMSUNG и XIAOMI/REDMI, однако в другом порядке по востребованности.

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