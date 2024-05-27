Крадіжки телефонів в Україні: тренди та статистика за 2024 рік

Більше 6,6 тисяч телефонів були вкрадені або загублені у 2024 році.

Джерело фото: poltavawave.com.ua

З початку 2024 року в Україні було втрачено або викрадено понад 6,6 тисячі мобільних телефонів. Ця цифра на 2,5 раза менше, ніж за відповідний період у 2021-му, та на 1,3 раза менше, ніж у 2023 році. Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ.

У порівнянні з минулим роком, коли було викрадено або втрачено понад 29 тисяч телефонів, цьогорічна статистика показує значний спад. Найчастіше люди втрачають або стають жертвами крадіжок телефонів відомих марок, таких як XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE.

За останні три роки найбільш популярними серед злодіїв лишаються ті ж марки телефонів: XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE. У цьому році вже було втрачено або викрадено більше 2,2 тисяч XIAOMI, понад 1,4 тисячі SAMSUNG та трохи менше тисячі IPHONE.

Найбільша кількість випадків втрати або крадіжок мобільних телефонів цьогоріч зареєстрована в Києві - 790 випадків (11,9% від загальної кількості). Друге місце посідає Дніпропетровщина з 582 випадками (8,8%), а третє - Запорізька область з 566 випадками (8,6%).

Згідно з мережею магазинів побутової техніки та електроніки Comfy, найпопулярнішими марками телефонів серед покупців залишаються IPHONE, SAMSUNG та XIAOMI/REDMI, проте в іншому порядку по запитаності.

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