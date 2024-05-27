На вакантну посаду члена ВККС поки що є лише три претенденти

Строк подання документів спливає 31 травня.

На єдину вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів станом на 27 травня є лише три претенденти:

Кушнір Ігор Віталійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці.

Мирошниченко Юрій Михайлович – суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області (суддя відряджений з посади судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя).

Завальнюк Ігор Вікторович – суддя Одеського окружного адміністративного суду.

Зазначимо, що документи на посаду члена ВККС фактично можуть подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов.

Документи для участі у конкурсі кандидати на посаду члена ВККС можуть подати з 15 квітня по 31 травня 2024 року включно.

Відбір членів ВККС, як відомо, здійснює Конкурсна комісія у складі трьох українських суддів та трьох іноземних експертів в сфері права. «Контрольний голос» під час процедури голосування мають саме іноземні експерти.

Автор В’ячеслав Хрипун

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