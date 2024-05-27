Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

На вакантну посаду члена ВККС поки що є лише три претенденти

12:23, 27 травня 2024
Строк подання документів спливає 31 травня.
На вакантну посаду члена ВККС поки що є лише три претенденти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На єдину вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів станом на 27 травня є лише три претенденти:

Кушнір Ігор Віталійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці.

Мирошниченко Юрій Михайлович – суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області (суддя відряджений з посади судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя).

Завальнюк Ігор Вікторович – суддя Одеського окружного адміністративного суду.

Зазначимо, що документи на посаду члена ВККС фактично можуть подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов.  

Документи для участі у конкурсі кандидати на посаду члена ВККС можуть подати з 15 квітня по 31 травня 2024 року включно.

Відбір членів ВККС, як відомо, здійснює Конкурсна комісія у складі трьох українських суддів та трьох іноземних експертів в сфері права. «Контрольний голос» під час процедури голосування мають саме іноземні експерти.

Автор В’ячеслав Хрипун

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін не визначив підстав відмови у наданні відстрочки, що дозволяє комісії при ТЦК відмовляти з будь-яких причин

Комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин, оскільки постанова Кабміну 560 не встановлює конкретних підстав для відмови.

На вакантну посаду члена ВККС поки що є лише три претенденти

Строк подання документів спливає 31 травня.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, чи розглядає Кабмін підвищення податків

Зарплати військовим не можна сплачувати за рахунок міжнародної допомоги, тому підвищення податків не уникнути – раніше повідомлялося, що військовий збір зросте до 5%.

Які документи для відстрочки мають надати комісії при ТЦК здобувачі освіти

Комісія при ТЦК вивчає отримані заяву та підтвердні документи від військовозобов’язаного, оцінює законність підстав для надання відстрочки, і за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку.

Уряд дописав додаткову умову для відстрочки у вигляді висновку ЛКК про постійний догляд, чого немає в законі про мобілізацію

Кабмін додав до переліку документів для відстрочки висновок ЛКК щодо потреби в постійному догляді, якого немає в законі

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду