Порядок сплати єдиного соціального внеску: що треба знати

Українцям нагадали про терміни сплати ЄСВ та де перевірити стан його сплати.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало порядок сплати єдиного соціального внеску.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування — страховий внесок, збір якого здійснюється з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Сплата єдиного внеску, яка є обов’язковою для платників податків, — одна з умов зарахування періодів роботи до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком та інших соціальних виплат.

Перелік платників єдиного внеску визначено статтею 4 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Терміни сплати ЄСВ:

- для платників єдиного внеску — не пізніше 20 числа наступного місяця, що настає за місяцем, за який сплачується єдиний внесок;

- для фізичних осіб — підприємців, осіб які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств — до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок;

- для гірничих підприємств — не пізніше 28 числа наступного місяця, за який сплачується єдиний внесок.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов'язаннями із сплати єдиного внеску зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами зобов'язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати.

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

Перевірити стан сплати ЄСВ, переглянути інформацію про страховий стаж, отримати довідки з QR-кодом щодо страхового стажу чи заробітної можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України:

- страхувальники — в «Е-кабінеті страхувальника»;

- застраховані особи — в особистому кабінеті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.