У Туреччині в ДТП потрапив пасажирський автобус: є загиблі та десятки поранених

10 загиблих та 39 поранених в результаті зіткнення на шосе на півдні Туреччини.

Джерело фото: NTV

У Туреччині 26 травня пасажирський автобус зіткнувся з двома легковими автомобілями та вантажівкою. Внаслідок ДТП відомо про 10 осіб, які загинули, та 39 людей, які дістали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

За його словами, автобус прямував із міста Діярбакир до Стамбула. Аварія трапилася на автомагістралі в районі Тарсус поблизу середземноморського міста Мерсін.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч заявив, що за фактом аварії розпочато розслідування, повідомляє видання NTV.

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