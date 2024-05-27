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Німеччина планує уповільнити приплив українських біженців

15:49, 27 травня 2024
Німеччини пропонує новий режим прийому українських біженців.
Німеччина планує уповільнити приплив українських біженців
Джерело фото: biz.censor.net
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Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини планує встановити фіксований режим прийому українських біженців по ЄС, повідомляє welt.de. Німеччина, яка приймає у 20 разів більше українських біженців, ніж Франція, прагне змінити систему розподілу новоприбулих українців серед країн Європейського союзу.

У Німеччині, яка знаходиться на першому місці у ЄС за кількістю українських біженців - понад 1,3 мільйона осіб, щомісяця прибувають тисячі українців для отримання тимчасового захисту. Проте потік біженців після отримання захисту в інших країнах Європи також турбує німецьких чиновників.

«Німеччина рішуче віддана принципу солідарного розподілу тих, хто шукає захисту, і вважає, що обговорення та пошук рішення особливо необхідні з огляду на вторинну міграцію з інших держав-членів ЄС», - заявив речник федерального міністра внутрішніх справ.

На рівні ЄС вже ведуться переговори щодо подальшого регулювання прийому українських біженців. Тимчасовий захист за відповідною директивою має закінчитися 4 березня 2025 року. За інформацією політика Хельге Лінда, Комісія ЄС розглядає питання про продовження статусу захисту ще на один рік, із чим одноголосно погодилися всі країни ЄС. Однак ще неясно, як будуть змінені процедури захисту українських біженців при введенні нового режиму розподілу.

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