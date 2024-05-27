Германия планирует замедлить приток украинских беженцев

Германии предлагает новый режим приема украинских беженцев.

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Федеральное министерство внутренних дел Германии планирует установить фиксированный режим приема украинских беженцев по ЕС, сообщает welt.de. Германия, которая принимает в 20 раз больше украинских беженцев, чем Франция, стремится изменить систему распределения новоприбывших украинцев среди стран Европейского союза.

В Германии, которая находится на первом месте в ЕС по количеству украинских беженцев - более 1,3 миллиона человек, ежемесячно прибывают тысячи украинцев для получения временной защиты. Однако поток беженцев после получения защиты в других странах Европы также беспокоит немецких чиновников.

«Германия решительно привержена принципу солидарного распределения тех, кто ищет защиты, и считает, что обсуждение и поиск решения особенно необходимы, учитывая вторичную миграцию из других государств-членов ЕС», - заявил представитель федерального министра внутренних дел.

На уровне ЕС уже ведутся переговоры по дальнейшему регулированию приема украинских беженцев. Временная защита по соответствующей директиве должна закончиться 4 марта 2025 года. По информации политика Хельге Линда, Комиссия ЕС рассматривает вопрос о продлении статуса защиты еще на один год, с чем единогласно согласились все страны ЕС. Однако еще неясно, как будут изменены процедуры защиты украинских беженцев при введении нового режима распределения.

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