Расширение полномочий местных органов по поддержке сектора безопасности: Раде рекомендуют принять законопроект

Комитет рекомендовал Парламенту принять во втором чтении законопроект о расширении полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны страны.

Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 9559-д о внесении изменений в некоторые законы Украины о расширении полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины.

Подготовленным ко второму чтению законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О предотвращении коррупции» с целью расширения полномочий органов местного самоуправления по предоставлению финансовой и материальной поддержки сектору безопасности и обороны в период действия военного или чрезвычайного положения, а также урегулирование порядка проведения дистанционных заседаний органов местного самоуправления.

Проектом предусматривается:

предоставление полномочий исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов в отношении:

- строительство, обустройство и содержание инженерно-технических и фортификационных сооружений;

- принятие решений по утверждению местных бюджетов и внесению в них изменений, утверждению программ социально-экономического и культурного развития, целевых программ по другим вопросам местного самоуправления, передаче средств в виде межбюджетных трансфертов в соответствующие местные бюджеты в случае временной оккупации территориального общества и не образования военной администрации;

обеспечение возможности назначения сельского, поселкового, городского головы на должность начальника соответствующей военной администрации населенного пункта (населенных пунктов) без увольнения с занимаемой должности, возможностей государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы или в случае простоя, или в случае приостановления действия трудового договора быть назначенными на должности в других органах государственной власти и органах местного самоуправления, военных администрациях, юридических лицах публичного права;

расширение организационной способности руководства областным, районным советом в условиях военного положения при вакантности должности председателя этого совета.

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