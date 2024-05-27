Розширення повноважень місцевих органів з підтримки сектору безпеки: Раді рекомендують прийняти законопроект

Комітет рекомендував Парламенту прийняти в другому читанні законопроект щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони країни.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 9559-д про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.

Підготовленим до другого читання законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції» з метою розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану, а також врегулювання порядку проведення дистанційних засідань органів місцевого самоврядування.

Проектом передбачається:

надання повноважень виконавчим органам сільських, селищних, міських рад щодо:

- будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд;

- прийняття рішень щодо затвердження місцевих бюджетів та внесення до них змін, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до відповідних місцевих бюджетів у разі тимчасової окупації територіальної громади та неутворення військової адміністрації;

забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади, можливостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, або у разі призупинення дії трудового договору, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права;

розширення організаційної спроможності керівництва обласною, районною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради.

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