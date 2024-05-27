В Турции в ДТП попал пассажирский автобус: есть погибшие и десятки раненых

В Турции 26 мая пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. В результате ДТП известно о 10 погибших и 39 получивших ранения.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По его словам, автобус следовал из города Диярбакыр в Стамбул. Авария произошла на автомагистрали в районе Тарсус близ средиземноморского города Мерсин.
Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что по факту аварии начато расследование, сообщает издание NTV.
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