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Порядок уплаты единого социального взноса: что нужно знать

18:40, 27 мая 2024
Украинцам напомнили о сроках уплаты ЕСВ и где проверить состояние его уплаты.
Порядок уплаты единого социального взноса: что нужно знать
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило порядок уплаты единого социального взноса.

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование – страховой взнос, сбор которого осуществляется с целью обеспечения защиты в случаях, предусмотренных законодательством, прав застрахованных лиц на получение страховых выплат (услуг) по действующим видам общеобязательного государственного социального страхования.

Уплата единого взноса, обязательная для налогоплательщиков, — одно из условий зачисления периодов работы в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту и других социальных выплат.

Перечень плательщиков единого взноса определен статьей 4 Закона Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Сроки уплаты ЕСВ:

- для плательщиков единого взноса - не позднее 20 числа следующего месяца, следующего за месяцем, за который уплачивается единый взнос;

- для физических лиц - предпринимателей, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерских хозяйств - до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос;

- для горных предприятий – не позднее 28 числа следующего месяца, за который уплачивается единый взнос.

Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового положения плательщика.

При наличии у плательщика единого взноса одновременно с обязательствами по уплате единого взноса обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате единого взноса выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы.

В случае несвоевременной или не в полном объеме уплаты единого взноса к плательщику применяются финансовые санкции, а должностные лица, виновные в нарушении законодательства, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.

Проверить состояние оплаты ЕСВ, просмотреть информацию о страховом стаже, получить справки с QR-кодом о страховом стаже или заработной плате можно на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

- страхователи – в «Е-кабинете страхователя»;

- застрахованные лица – в личном кабинете.

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