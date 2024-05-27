На вакантную должность члена ВККС пока что есть только три претендента

Срок подачи документов истекает 31 мая.

На единственную вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей по состоянию на 27 мая есть только три претендента:

Кушнир Игорь Витальевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке.

Мирошниченко Юрий Михайлович – судья Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области (судья откомандирован с должности судьи Ильичевского районного суда города Мариуполя).

Завальнюк Игорь Викторович – судья Одесского окружного административного суда.

Отметим, что документы на должность члена ВККС фактически могут подать только судьи и судьи в отставке, поскольку вакантная должность в ВККС появилась после того, как 27 марта по собственному желанию уволился судья Киевского апелляционного суда Роман Игнатов.

Документы для участия в конкурсе кандидаты на должность члена ВККС могут подать с 15 апреля по 31 мая 2024 включительно.

Отбор членов ВККС, как известно, осуществляет Конкурсная комиссия в составе трех украинских судей и трех иностранных экспертов в сфере права. «Контрольный голос» при процедуре голосования имеют именно иностранные эксперты.

Автор Вячеслав Хрипун

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