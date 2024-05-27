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На вакантную должность члена ВККС пока что есть только три претендента

12:23, 27 мая 2024
Срок подачи документов истекает 31 мая.
На вакантную должность члена ВККС пока что есть только три претендента
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На единственную вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей по состоянию на 27 мая есть только три претендента:

Кушнир Игорь Витальевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке.

Мирошниченко Юрий Михайлович – судья Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области (судья откомандирован с должности судьи Ильичевского районного суда города Мариуполя).

Завальнюк Игорь Викторович – судья Одесского окружного административного суда.

 Отметим, что документы на должность члена ВККС фактически могут подать только судьи и судьи в отставке, поскольку вакантная должность в ВККС появилась после того, как 27 марта по собственному желанию уволился судья Киевского апелляционного суда Роман Игнатов.  

 Документы для участия в конкурсе кандидаты на должность члена ВККС могут подать с 15 апреля по 31 мая 2024 включительно.

Отбор членов ВККС, как известно, осуществляет Конкурсная комиссия в составе трех украинских судей и трех иностранных экспертов в сфере права. «Контрольный голос» при процедуре голосования имеют именно иностранные эксперты.

 Автор Вячеслав Хрипун

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